В результате взрыва в многоквартирном доме в немецком Бланкенбурге пострадали 25 человек. Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 13 декабря, в 08:55 по местному времени. По предварительным данным, пострадали 25 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники и сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства. Большой отряд из 160 спасателей оцепил дом и ищет в руинах раненых. Задействовано так же три вертолета.

Недалеко от дома находятся начальная школа и детский сад. Около 100 детей были размещены в других учреждениях.

Фото: twitter.com

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