Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о намерении изменить Минские соглашения.

"Для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен", - сказал Песков, как передает "Gazeta".

Напомним, что президент Украины заявил, что с первых Минских соглашений прошло четыре года, и с тех пор многое изменилось.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал президент.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит "Нормандской четверки" с лидерами Германии, России, Украины и Франции. Стороны обсуждали урегулирование ситуации в Донбассе.

Также мы писали, что Украина хочет поменять Минские соглашения на следующей встрече "Нормандской четверки".