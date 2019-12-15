АО "Укрзализныця" хочет продавать билеты по такому принципу как в авиакомпаниях с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Об этом заявил член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим достичь большее количество клиентов", - заявил Целеевский.

Он объяснил, что в УЗ одна цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это не правильно. "Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше", - добавил Целеевский.

Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас компания проводит исследования.

Напомним, что в Укрзализныце анонсировали запуск нового международного пересадочного маршрута Львов-Берлин.

Также мы писали о том, что в наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего нардепа Сергея Лещенко.