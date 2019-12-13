Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности поставок газа.

Подписи под меморандумом о взаимопонимании в сотрудничестве в области безопасности поставок газа поставили Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы. Документ подписан сегодня в Кишиневе (Молдова), сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина, передает "Интерфакс-Украина".

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и инфраструктуры Молдовы и Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины по сотрудничеству в сфере безопасности поставок газа был подписан сегодня в Кишиневе. Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины", если прекратится транзит российского ресурса через Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Молдовы допустил закупки газа в Украине.

Также мы сообщали, что оппозиция Молдовы потребовала немедленно подписать договор о транзите газа с Украиной.