После гибели Павла Шеремета власть обвиняла в его убийстве Россию и сепаратистов. Однако вчера МВД задержало первых подозреваемых. Которые никакого отношения к РФ и "ЛДНР" не имеют. А наоборот - являются известными атошниками, волонтерами, да и вообще - патриотами.

Более того, по версии следствия, их мотивом было продвижение собственных националистических идей и дестабилизация ситуации в стране.

Дословно это звучит так: Андрей Антоненко (рок-музыкант группы Riffmaster, воевавший на Донбассе - Ред.) "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. "Осуществляя свой преступный замысел" Антонекко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь (волонтеры - Ред.), которые имели "аналогичиные с ним взгляды и намерения".

То есть, по официальной версии полиции, Россия не имеет к этому преступлению никакого отношения.

"Страна" сравнила, что говорили тогда и сейчас два главных комментатора по делу Шеремета - Арсен Аваков и его советник Антон Геращенко.

Эволюция взглядов Геращенко

Нардеп Геращенко в то время первым комментировал резонансные события и смело выдвигал версии дел, не сильно заботясь о тайне следствия и порой о последствиях сказанного.

Депутат в течении первых часов после трагедии настаивал на том, что это "российский след".

В 2016 году в МИД России в ответ на версии о "российском следе" заявили, что Шеремету ничего не угрожало Москве. И что он стал "очередной жертвой сложившейся в Украине системы" (что, кстати, в общем и целом соответствует ныне официально озвученной версии полиции).

В августе 2016 года Антон Геращенко выступил в эфире "5 канала". Он выделил одну версию убийства Шеремета - внесение беспорядка в государственный строй. И ссылаясь на тайну следствия не раскрыл пут, по которому продвигались сыщики.

"Сегодня изучается много версий. Одна из ведущих - убийство Павла Шеремета было демонстративное, для того, чтобы внести беспорядок в государственный строй. Чтобы столкнуть лбами общество и власть, как это было, например, после убийства Георгия Гонгадзе. Также изучается период пребывания Павла Шеремета в России. Он был гражданином России и оттуда приехал в Украину", - заявил Антон Геращенко.

В октябре 2016 года Геращенко заявил о прогрессе в деле Шеремета. В эфире "112 Украины" он выразил убеждение, что к убийству журналиста причастны "лица, которые находятся на территории России". "Я лично имею свою точку зрения по делу Шеремета и моя версия заключается в том, что заказчик его убийства – это лица, которые находятся на территории РФ, это дела и взаимоотношения Павла Шеремета на территории России", - сказал депутат.

В ноябре 2016 года Геращенко заявляет о причине (а значит, и мотиве) убийства Шеремета. Это связи с Российской Федерацией. "Шеремет много лет проработал в РФ, у него там были значительные контакты в сфере бизнеса и политической среде, поэтому одна из основных версий касается контактов Павла Шеремета и его связи с Российской Федерацией", - заявил Геращенко.

В июне 2017 года Геращенко и вовсе связал подрыв полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе с убийством Павла Шеремета. Мол, заминировавшая автомобиль женщина похожая на ту, которая заложила бомбу под машину Шеремета в Киеве. По его словам, следствие находилось "на пути к раскрытию".

Однако после вчерашней информации о задерджанных атошниках, у которых нет связей с Россией, Геращенко заявил: "Вы знаете, история криминалистики знает ситуации, при которых люди, которых никто вроде как не мог заподозрить в преступлениях, становились страшными людьми - убийцами и маньяками. Например, тот же Чикатило очень хорошо характеризовался по месту работы и по месту жительства как очень примерный семьянин. При этом это не помешало ему убить больше 50 человек", - говорит он.

"Конечно, мне как человеку и гражданину страшно слушать записи прослушки. Да, врач-рентгенолог, подозреваемая в том, что лично она установила бомбу под авто Павла Шеремета, заявляет, что она хотела бы, чтоб на Киев было обрушено 5-6 кассет Градов. Это как надо ненавидеть столицу Украины и почему ненавидеть, чтобы говорить такие слова", - говорит Геращенко.

Как менялись взгляды Авакова

На брифинге МВД в феврале 2017 года, Арсен Аваков заявлял, что заказ на убийство Шеремета поступил из России. Более того, убийцы даже как-то связаны с... крестными ходами УПЦ.

"Можно предположить, что взрыв, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет, является подготовленным заказным убийством, заказ на которое поступил из Российской Федерации... Результаты предварительного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на этом этапе позволяют сделать вывод, что это преступление — тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации... В результате мониторинга соединения в районе места преступления, в промежутке, близкому ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами, активизация части этих абонентов совпадает по времени, по сигналам предыдущей информационной активности, которая у нас была во время Крестного ходы УПЦ МП в 2016 году в июле...", - говорил тогда министр.

На брифинге МВД, который проходил вчера, министр затрагивал эту тему уже не столь уверенно. Отвечая на вопрос, "российском следе", Аваков рассказал, что допускает эту версию. Но звучало это уже менее категорично, чем два с лишним года назад.

"Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (российским политиком Борисом Немцовым, убитым 27 февраля 2015 года в Москве – Ред.), Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, это тоже рассматривается", - заявил Аваков.

То есть из уравнения уже выпал "крестный ход УПЦ МП" и "звонки в Россию", о которых на брифинге не было ни слова.

Более того, повторимся, в официальной версии наличие каких-либо российских заказчиков (равно как и любых других) вообще отрицается.

По версии полиции, убийство задумали и осуществили сами атошники.

История с 17 каналом

Отдельно в теме эволюции взглядов милицейского начальства стоит упомянуть историю с "17 каналом".

Это СМИ первым сообщило о взрыве авто Шеремета. Его съемочная группа раньше всех оказалась на месте преступления.

Учитывая, что этот канал считался оппозиционным и якобы "пророссийским", сторонники власти начали разгонять тезис, что "кремлевские пропагандисты" заранее знали о преступлении. Что, мол, и указывает на российский след.

Сотрудников канала десятками вызывали на допросы. Журналисты же отвечали, что были на месте, поскольку снимали сюжет о Виталии Кличко, чей дом был поблизости места жительства Шеремета.

В момент взрыва машины Шеремета команда журналистов уже собиралась возвращаться в редакцию.

Печерский суд Киева дал следователям доступ к документации "17 канала". Продолжались массированные следственные действия.

То есть работа СМИ оказалась парализованной и он был вынужден прекратить вещание.

Все это походило на целенаправленный разгром неугодным медиа под удобным предлогом. Версию о "странной" оперативности канала озвучивал и лично Аваков. Более того - он связал эту историю еще и с убийством Олеся Бузины.

"Практически на месте преступления в момент его совершения присутствовала группа "17 канала", которая пыталась вести прямую трансляцию. Ровно такая же ситуация у нас была 16 апреля 2015 года во время ситуации вокруг убийства Олеся Бузины. Опрошенные журналисты утверждают, что оказались в это время и в этот момент случайно", - сказал Аваков на уже упомянутом брифинге в 2017 году.

Понятно, что на вчерашнем своем выступлением тема "17 канала" уже не поднималась. Однако ни Аваков, ни другие чины МВД не извинились перед 17 каналом, который они фактически уничтожили под полностью лживым, как сейчас оказалось, предлогом.