Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Британии Бориса Джонсона с победой Консервативной партии на парламентских выборах, где она получила большинство в Палате общин. Об этом глава Украины написал в своем Telegram-канале.

"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы желаем благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе", - написал Зеленский.

Скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official/171

Как писала "Страна", по результатам экзитполов внеочередных выборов в Великобритании, на которых решается судьба Brexit, консервативная партия получила собственное большинство в Палате общин, а лейбористы под предводительством Джереми Корбина потерпели серьезное поражение.

После этого лидер Лейбористской партии Британии заявил, что уходит в отставку после поражения на выборах.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон пообещал три новых вида рабочих виз в Великобританию.