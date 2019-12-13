По уточненным данным, один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ВМФ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Еще одного человека найти пока не удалось", - отметил собеседник агентства.

Ранее источники сообщали о 12 пострадавших при пожаре, а в пресс-службе Северного флота - о десяти пострадавших.

Кроме того, источник агентства в экстренных службах сообщил, что пожар, вспыхнувший на борту "Адмирала Кузнецова" 12 декабря, до сих пор не могут потушить.

"В 04:46 пятницы, 13 декабря (03.46 по Киеву - Ред.) объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Другой источник сообщил, что поиски пропавшего офицера продолжаются.

Напомним, в четверг, 12 декабря, утром вспыхнул пожар на единственном российском авианосце - тяжелом крейсере "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года проходит ремонт в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Площадь пожара достигала 600 квадратных метров.

При ликвидации пожара погиб офицер службы живучести корабля, ведется поиск еще одного офицера.

По факту пожара на военном судне возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Ранее "Страна" писала о том, что при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб моряк-контрактник и пропал без вести офицер.

Также мы сообщали, что число погибших от пожара в Одессе достигло 16 человек.