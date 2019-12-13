Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений, но это будет непросто, в частности, по вопросу передачи границы под контроль Украине.

Об этом президент заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал президент.

По словам Зеленского, пункт о передаче Украине контроля над границей с Российской Федерацией на Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства страны. "Я об этом сказал, не знаю сколько раз, и это окончательное решение", - заявил он.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко за подписание Минских соглашений.

Также мы писали, что Зеленский ответил Путину, что при установлении контроля над границей на Донбассе "никакой резни не будет".