Командование Сил специальных операций ВС Украины отреагировало на задержание Андрея Антоненко, основного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Обращение к СМИ размещено на странице командования в Facebook.

"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления. Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в Командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - отмечается в сообщении.

Командование Сил специальных операций ВС Украины заявило, что готово способствовать проведению объективного расследование и предоставлять следствию необходимую информацию.

Фото: facebook.com

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Машину, в которой он ехал, взорвали.

Напомним, что у Порошенко нашли алиби для подозреваемой в убийстве Шеремета медсестры Дугарь.

Также мы писали о том, что в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".