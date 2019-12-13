Известная украинская поп-певица Светлана Лобода порадовала поклонников в сети новым откровенным снимком, где она сидит, прикрыв обнаженное тело простыней. В руках у поп-дивы тарелка с едой. Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram.

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как видно на снимке, "суперзвезда" сидит на кушетке и показывает обнаженные плечи и стройные ножки. Лобода нанесла яркий макияж, сделав акцент на губы, и распустила волосы. "Между концертами", - коротко подписала кадр исполнительница.

Ранее сообщалось, что Лорак, Брежнева и Лобода пришли на вручение "Золотого Граммофона" в Москве и похвастались фото.

Также мы писали, что Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein, сыграв роковую женщину. В клипе Лобода сыграла работницу фабрики по производству посуды из стекла. По сюжету, она бьет своего начальника Линдеманна по голове пепельницей.