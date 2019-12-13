Полиция обнародовала имена пяти подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди них Юлия Кузьменко - детский хирург в Охматдете и волонтер, известная по прозвищу "Лиса".

По данным следствия, именно она могла заминировать машину, в которой 20 июля 2016 года взорвался Павел Шеремет. "Страна" уже анализировала подозрение, выдвинутое ей полицией.

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло 20 июля 2016 года. В центре Киева взорвалась заложенная под дно автомобиля взрывчатка. Он погиб вскоре после взрыва.

"Страна" собрала, что известно об этой фигурантке дела.

Что приписывают Кузьменко

На брифинге в полиции заявили, что Кузьменко в паре с Андреем Антоненко заложила взрывчатку под дно автомобиля Шеремета.

В полиции говорят, что то, что именно Кузьменко закладывала бомбу, стало ясно по ее походке. Камеры наблюдения зафиксировали пару, мужчину и женщину, возле машины Шеремета в ночь перед взрывом. Женщина подошла к машине и, видимо, прикрепила взрывчатку. Для анализа видео с камер наблюдения, в том числе, привлекали экспертов из Великобритании и ФБР.

На фото Юлия Кузьменко

Также, следствие отмечает, что на момент совершения преступления телефон у Кузьменко был отключен, что было нехарактерно для нее. И приводит записи телефонных разговоров, на которых Кузьменко обсуждает обстрел Киева из ГРАДов и убийство волонтера Маруси Зверобой в качестве сакральной жертвы.

Основная версия следствия, что Павла Шеремета убили, чтобы дестабилизировать ситуация в стране. О заказчиках пока не говорят и судя по предъявленному сообщению о подозрении, пока все выглядит так, что полиция считает, что группа подозреваемых по своей инициативе запланировала и совершила убийство.

Что известно о волонтере "Лисе"

Юлии Кузьменко 40 лет. Она родом из Горловки Донецкой области.

Ее общественная ипостась - медик и волонтер в организации Евромайдан - SOS. Работает в Охматдете. В 2016 году получила награду президента за гуманитарное участие в АТО и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

У себя в Facebook она указала, что с 1996 года по 2002 год училась в Медицинском университете имени Богомольца. В 2002 -2006 годах работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. С 2003 года - в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины ("Охматдет").

Известно, что сожитель Юлии Кузьменко - атошник Петр Киян по прозвищу "Электрик". У него есть совместные фото с Кузьменко в Facebook. В полиции считают, что он участвовал в подрыве ЛЭП в Херсонской области.

Этот взрыв стал одним из звеньев, по которому вышли на подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Конкретно - Киян был связан с подрывником "Бучей", чей почерк был виден на взрывном устройстве, которым убили Шеремета.

На брифинге полиция называла его "гражданин К".

На фото Кузьменко и Киян

В соцсетях у Кузьменко есть совместные фото и с Инной Грищенко или "Пумой", которая, по данным МВД, фигурирует в деле.

Есть у нее фото и с Марусей Зверобой.

В день убийства Шеремета Кузьменко постила позитивные фотографии - селфи, животных и детей.

В МВД заявили, что за последние четыре года, занимаясь волонтерством и поддержкой добровольцев, Кузьменко купила дом и элитный автомобиль.