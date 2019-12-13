Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин заявил о намерении выйти в отставку. Об этом он сообщил в пятницу, 13 декабря, посл того, как стало ясно, что его партия проиграла парламентские выборы тори, пишет DW.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Фото: Reuters

"Это, очевидно, очень разочаровывающая ночь", - отметил Корбин, имея в виду первые данные подсчета голосов на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента.

В то же время он добавил, что собирается участвовать в консультациях о будущем лейбористов.

Как писала "Страна", обнародованные после закрытия участков данные экзит-пола свидетельствуют о решительной победе на парламентских выборах в Великобритании Консервативной партии Бориса Джонсона.

На основе проведенных на более 140 участках опросов, экзит-полы дали Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона 368 мандатов в палате общин (всего в ней 650 мест), а основной оппозиционной Лейбористской партии - 191 мандат

Ранее сообщалось, что в Британии из-за проблем с Brexit договорились о перевыборах парламента.