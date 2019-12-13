Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина - свободная и демократическая страна, которая уважает своих граждан, поэтому никакой резни на Донбассе не будет.

Так он прокомментировал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" высказывание президента РФ о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с РФ грозит "массовым уничтожением людей".

"Путин это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы объяснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократичные. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни не будет, я именно так и сказал господину Путину", - рассказал он.

Зеленский во время разговора с Путиным отметил, что никакой резни на Донбассе быть не может. "Я не знаю, кого вы представляете на моем месте, но я - другой человек. Я не знаю, с кем вы говорили о таких вопросах и какой имеете опыт в других странах. Но мы - другая страна, мы - другая власть, и для нас самое главное - это человеческая жизнь", - добавил он.

О возможности повторения "Сребреницы" на Донбассе Путин публично заявил 10 декабря. Произошло это на следующий день после нормандского саммита. "До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не происходит. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет", - сказал он.

Видео: youtube.com

Напомним, что Зеленский предлагал заменить в "ЛДНР" народную милицию на муниципальную стражу.

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