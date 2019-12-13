Вчера полиция отчиталась, что задержала несколько человек по делу об убийстве Павла Шеремета - журналиста, взорванного в Киеве летом 2016 года. "Страна" уже провела реконструкцию отчета по убийству журналиста.

Сегодня суд будет принимать решение об аресте фигурантов дела. Это, по данным МВД, исполнители, а также организатор убийства. Заказчиков преступления в деле, как следует из подозрения, вообще нет.

Интересно, что среди подозреваемых - сплошные атошники и военные волонтеры. Это волонтер и хирург Охматдета Юлия Кузьменко и рок-музыкант и атошник Андрей Антоненко, военный медик Яна Дугарь, а также чета подрывников - Инна и Владислав Грищук, известные как "Пума" и "Буча".

Следствие уверяет, что они сами решились на это преступление - с целью дестабилизировать обстановку в стране. Однако как этого можно было достичь убийством не очень известного широкому кругу населения Шеремета - непонятно. Да и доказательств этой версии полиция не привела.

Поэтому скорее всего речь идет о платном заказе на убийство, который исполнила группа "патриотов". Но в силу каких-то причин властям эта информация неудобна.

Со вчерашнего вечера - после задержания и сенсационного брифинга МВД - появилось много новой информации. "Страна" собрала ее.

Текст подозрения. Мотив и организатор

Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош опубликовал в Facebook текст подозрения волонтерше.

В самом начале этого документа более детально говорится о мотиве и организаторе преступления - хотя на брифинге эту тему почему-то обошли молчанием. Хотя, в принципе, понятно почему - звучит она малоправдоподобно.

По версии следствия, убить Шеремета решил сам рок-музыкант и волонтер АТО Андрей Антоненко. Он спланировал убийство журналиста "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевания общества по принципам национальной принадлежности".

Таким путем - гибелью журналиста - он решил сделать свои взгляды достоянием общественности.

Для выполнения этого замысла, как утверждается в "пидозре", использовал связи в АТО, чтобы набрать группу людей - из числа волонтеров и тех, кто умеет обращаться с оружием.

Они были "объединены единым планом действий, который определил Антоненко А.С.". То есть именно Антоненко подыскал всю группу и раздавал ей задания. А значит был организатором преступления (и его так и называют в тексте "пидозры").

Интересно, что подозрение было вручено Юлии Кузьменко еще вчера.

В тот же день на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что организаторы убийства еще не установлены (хотя из версии полиции следует, что организатор - это сам Антоненко).

"Страна еще должна услышать ответ на вопрос, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления", - сказал генпрокурор. А Зеленский сказал, что надеется услышать имена заказчиков " в следующий раз".

И ни Аваков, ни руководство Нацполиции его не поправили.

То есть, или Рябошапка с Аваковым не читали текста "пидозры" (во что не верится) или озвучивать информацию об "организаторе Антоненко" им было почему-то не с руки.

Почему - понятно из текста самого подозрения. Как можно популяризировать свои "арийские" взгляды путем убийства Шеремета логически объяснить невозможно. И в документе никаких пояснений этому допущению нет.

Такой мотив был бы вероятен, если б сразу после убийства его организаторы сделали бы анонимное заявления, взяв на себя ответственность и рассказав о своих мотивах, как это бывает в случае подобных "идеологических" преступлений. Но ничего такого не было.

То есть, скорее всего, был другой мотив. И убийство совершали, возможно, имея надежную "крышу" во власти и зная, что расследовать ничего не будут. Кстати, так это и было. Подвижки по делу появились только после ухода из власти Порошенко, перезапуска Рады и Кабмина. То есть через три года после преступления.

За это время убийцы никуда не уехали, хотя обычно в таких случаях сразу залегают на дно или покидают страну. Они продолжали жить своей обычной жизнью и общаться между собой по открытой связи. Хотя и это было бы странным, если опасаешься уголовного преследования.

То есть, если эти люди на самом деле совершали это преступление, то, видимо, действовали под некие гарантии, что за него им ничего не будет. Этим, кстати, можно объяснить удивление фигурантов дела, когда одного из них вызвали свидетелем по убийству Шеремета.

Как убивали Павла Шеремета

Но продолжим разбирать "пидозру". Из ее текста становится понятно, что в деле есть еще несколько участников, полицией не установленных. То есть группа уже больше заявленных вчера пяти человек.

Антоненко в начале "инициировал" Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которая следила за домом Шеремета и его машиной за два дня до преступления. Она фиксировала также видеокамеры в районе планируемого преступления.

Организатор же убийства - Антоненко - где-то приобрел радиоуправляемый электродетонатор с поражающими элементами от противопехотной мины МОН-50. А также с некими неустановленными лицами сделали взрывное устройство.

Дальше Кузьменко и Антоненко в ночь на 20 июня подошли к машине Шеремета, и Юлия прикрепила взрывное устройство. После чего она направилась в заброшенное строение неподалеку, где переоделась в спортивный костюм. Потом вернулась к дому журналиста и стала ждать, пока в заминированную машину сядет Шеремет.

Когда журналист вышел, завел мотор и начал движение, Кузьменко активировала взрывное устройство. То есть непосредственной убийцей является она.

Интересно, что ни слова о супругах Грищенко - "Пуме" и "Буче" - в подозрении Кузьменко нет. Хотя на вчерашнем брифинге их называли соучастниками. Это можно объяснить тем, что "пидозра" для Кузьменко была готова уже давно. И ее официально оформили только вчера, забыв увязать с тем, что было заявлено на брифинге. А Пума и Буча как раз и могут быт теми "неустановленными лицами", которые и изготовили взрывчатку.

Что происходит вокруг дела сейчас

Со вчерашнего вечера, после брифинга МВД, появилось много новой информации по делу.

Во-первых, следователи обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Что им конкретно вменяют - пока неизвестно. Но видимо идут дальше по связям главных подозреваемых. Так что назревает целое "дело волонтеров".

Во-вторых, появилось официальное подтверждение информации, что Антоненко - сержант Сил специальных операций. То есть он не только волонтер и рок-музыкант. Командование уже бросилось на его защиту и говорит, что характеристика у него позитивная.

В-третьих, защищать Антоненко внезапно отказался адвокат Маси Найем, который ранее пытался прорваться к задержанным. Он заявил, что дружил с Шереметом, поэтому не может быть объективным в этом деле.

Хотя еще вчера о своей дружбе с журналистом он не вспоминал и рвался защищать "ветеранов".

А вот у Порошенко начали помогать подозреваемым в убийстве. Нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич заявила, что у Яны Дугань, медсестры из 25-й бригады, есть алиби - справка о пребывании в части в день убийства Шеремета и дни накануне.

Правда, что она делала у дома Шеремета, где попалась на видеокамеры - не пояснили. Да и, как говорят ветераны АТО, короткие отъезды в тыл далеко не всегда официально фиксируются.

Полный текст подозрения Юлии Кузьменко