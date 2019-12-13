Вчера, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на ток-шоу на телеканале 1+1 сделал ряд очень важных заявлений, одно из которых касалось будущего Донбасса и вызвало неодназначную оценку.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с резкой критикой возможных планов по искусственному выталкиванию части Донбасса из состава Украины.

Официальное заявление по этому поводу разместила пресс-служба политсилы.

"Выступая в эфире одного из политических шоу, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование у власти плана "Б" в отношении Донбасса. Вместо реинтеграции этот план предполагает возведение стены и отделение части украинских граждан и территорий от Украины.

Прошло уже больше полугода после президентских выборов. Но мира в стране по-прежнему нет. Теперь уже совершенно ясно почему. У нынешней власти нет политической воли для прекращения конфликта на Донбассе, преодолению раскола в обществе и объединения страны.

Прошлый режим проводил политику расколов и возведения стен, стоившую Украине пять лет войны и нищеты. И нынешняя власть, вопреки Конституции украинского государства и воле украинского народа, пытается продолжить этот курс.

Даже после встречи в "нормандском формате" в Париже содержательная работа над политической частью мирного урегулирования не ведется. Наоборот, делаются заявления, которые дискредитируют весь переговорный процесс. Монобольшинство в парламенте имитирует бурную деятельность, но кроме продления символических решений своих предшественников не делает для мира ничего. В Украине продолжается и набирает обороты политика языковой и культурной дискриминации. Совершенно безнаказанно продолжают действовать радикалы и ксенофобы всех мастей, призывающие к продолжению войны и расправе над жителями Донбасса. А президент и его политическое окружение на заседаниях СНБО утверждают проекты отсечения Донбасса от территории Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что любые планы по искусственному отделению от Украины граждан и территорий противоречат Конституции и являются предательством её национальных интересов.

Никакого иного плана, кроме политического урегулирования конфликта на Донбассе, восстановления территориальной целостности украинского государства и единства украинского народа нет и быть не может", - говорится в заявлении.