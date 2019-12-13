Украинский президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Об этом сообщает пресс-служба президента в пятницу, 13 декабря.

Как сообщается, отдельные категории лиц освобождены от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины.

Таким образом, легализуется двойное гражданство.

В документе говорится, что будут освобождены от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины лица, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Также предполагается освобождение от обязанности прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, которые имеют основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независимых от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Помимо этого, законодательная инициатива предлагает изменит ряд законов, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Рада приняла за основу проект закона о процедуре определения статуса лиц без гражданства.

Также мы писали, что Зеленский может потребовать от главы "Укроборонпрома" Абромавичуса отказаться от одного из двух гражданств.