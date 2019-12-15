15 декабря свой профессиональный праздник отмечают представители судебной власти и работники аппарата судов. Дата праздника в Украине неизменна с 2000 года.

Традиция празднования

В этот день работников суда вручают цветы, подарки и грамоты за работу во благо справедливости. Те, кто призван служить Фемиде, отмечают праздник в коллективах и на концертах.

Работа судей напрямую связана с ответственностью, гуманностью и скрупулезностью. Не каждый может справиться с подобной миссией, учитывая работу с разными людьми.

Судьей может стать гражданин Украины в возрасте от 30 до 65 лет с высшим юридическим образованием и стажем в сфере права не менее 5 лет.

Поздравления и открытки с Днем работника суда

Поздравляем вас с праздником. Искренне желаем вам всегда быть преданным Фемиде, судить непредвзято и честно, помня о своем Profession de foi.

Поздравляем с Днем работников суда,

Вы справедливость вершите всегда.

Желаем мира, счастья и добра,

Гармонии, уюта и тепла.

От всего сердца поздравляем с Днем работников суда! Оставайтесь профессионалами своего дела, вершителями права и гарантами справедливости. Пусть ваша работа будет плодотворной, а заслуги оцениваются по достоинству. Выдержки и терпения в вашем ответственном деле.

Вітаємо з Днем працівників суду! Гарного настрою і виповнення мрій. Від душі бажаємо помічати прекрасні моменти навколо, щоб було вдосталь щастя, миру, радості і любові!

Мы желаем вам кодекса единого в работе,

Чтобы принимались справедливые и взвешенные решения,

И чтобы закон был для всех один.

Желаем следовать в судейской работе принципам справедливости и чистоты репутации. Желаем абсолютной удачи, отличного здоровья и семейного благополучия. Пусть торжество правосудия будет в жизни каждый день, как мир, добро и любовь!

Примите самые искренние поздравления в день вашего профессионального праздника. Мира и согласия в семьях, благосостояния и счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения, чтобы осуществить все задуманное.

Ваша честь! Примите наши поздравления в профессиональный день судьи. Вы выступаете гарантом справедливых вердиктов, пусть ваше решение обжалованию не подлежит, мы желаем быть стойким и неподкупным. Ведь в этой стойкости и чести - самое главное наказание для преступного мира.

Ты судья очень известный,

В праздник звучат тебе поздравления.

Мудрый, честный неподкупный

Справедливы все твои решения!