В России, на верфи в Мурманске, продолжается ликвидация пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". По сотсоянию на 13 декабря стало известно, что один военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара. Так же ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля.

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота РФ, как передает Интерфакс.

По данным Северного флота, военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений. В пресс-службе также рассказали, что пропавший офицер практически сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

"Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления", - уточнили в пресс-службе Северного флота.