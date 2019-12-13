Следователи обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сказано на Facebook-страницах Акастеловых.

Фото: facebook.com

Евгений Акастелов в комментариях к своему посту написал, что обыск – "по делу Шеремета". Наталья Горбонос-Акастёлова добавила: "Они все связи новых подозреваемых по делу Шеремета отрабатывают. Трэш".

Фото: facebook.com

Обыск закончился около 05.00.

В комментариях к посту Евгения Акастелова Владимир Вербицкий пишет, что в помещение волонтеров "нагнали где-то около 20-ти черных масок с оружием", из квартиры никого не выпускали.

Шокированные друзья приехали в дом к Акастеловым поддержать их. Юрий Полищук как доказательство их непричастности к делу Шеремета заскринил пост Евгения Акастёлова от 20 июля 2016 года, что он тогда был в Маняве Ивано-Франковской области.

В ходе обыска изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Напомним, что в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".

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