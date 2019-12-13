Основанное юристом Маси Найемом адвокатское объединение "Миллер" не будет защищать подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, потому что погибший был другом Найема. Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook.

"Адвокаты "Миллер" в своей деятельности руководствуются принципами верховенства права, законности, независимости, конфиденциальности и избежания конфликта интересов. Согласно правилам адвокатской этики, адвокат обязан избегать появления противоречий между личными интересами и профессиональными правами, и обязанностями перед клиентом, наличие которых может повлиять на объективность или беспристрастность при исполнении адвокатом его профессиональных обязанностей", - отметили адвокаты.

Факт дружеских отношений между Найемом и Шереметом делает невозможным защиту интересов кого-либо из подозреваемых по этому делу адвокатами объединения из-за правового и этического конфликта интересов, считают в компании.

"Адвокаты "Миллер" не входили в дело на стороне защиты подозреваемых, а только обеспечили соблюдение закона при проведении следственных действий у Андрея Антоненко, который воспользовался своим правом и обратился в компанию за правовой помощью во время обыска и вручения ему подозрения. На этом участие адвокатов "Миллер" в деле убийства Павла Шеремета исчерпано и невозможно в дальнейшем. Адвокаты компании в будущем не будут представлять интересы Андрея Антоненко и не будут защищать других клиентов объединения, которые будут фигурировать или могут быть связаны с делом убийства Павла Шеремета", - говорится в заявлении





Фото: facebook.com

Напомним, что Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".

Однако в последние месяцы у следствия появились новые зацепки. А вчера, 12 декабря, стало известно о задержании первых подозреваемых.

Полиция объявила подозреваемыми медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлия Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и супругов Инна и Владислав Грищенко. О том, как это было, читайте в материале "Страны".

Также читайте о том, что Аваков рассказал, что кое-кто из подозреваемых нажил на войне "квартиры и машины".