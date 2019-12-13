Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена показа в России сериала "Слуга народа" с его участием была ошибкой власти, поскольку это приведет к обратному эффекту - фильм посмотрят все онлайн. Об этом он заявил в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мне кажется, что в целом, это большая информационная ошибка телеканала, или, скажем так, власти - той части власти, которая руководит информационной политикой в России. Потому что показать две серии... Лучше было не показывать. Теперь все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, посмотрят это в Youtube", - отметил Зеленский.

При этом он удивился, что российский телеканал "ТНТ" вообще решил показывать фильм, позаимствовав права на показ у шведской компании "Экорайтс", которая с 2012 года покупала все права на рейтинговый продукт, и сериал "Слуга народа" в том числе.

Зеленский добавил, что очень сожалеет, что показ сериала отменили. "Я очень сожалею. Потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то - "Слуга народа", - пошутил президент.

По словам президента, также просьбы о праве показа сериала поступали от российского телеканала "Дождь", примерно в 2016 году. Но в итоге диалог о правах на показ фильма был прекращен - сказали, что "сейчас не время".

Видео: youtube.com

Напомним, что российский телеканал ТНТ начал показ сериала с президентом Украины в главной роли.

Но позднее телеканал убрал из эфира сериал, а перед этим вырезал из сериала "Слуга народа" шутку о Путине.