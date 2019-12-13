Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев, который вчера, 12 декабря заявил о возможности "реинтегрироваться" с российскими военными на Донбассе, уже дезавуировал свои слова и принес извинения за подобные утверждения.

Об этом Алексей Ноздрачев высказался на видео, которое разместил в Facebook.

"Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы! Во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю. Что касается меня и моих действий, то начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование. Я готов понести наказание.

Моя личная позиция патриотическая и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Мне обидно за это. Прошу извинения", - заявил Ноздрачев.

Видео: facebook.com/nozdrachov.alex

Напомним, что во время круглого стола в "Укринформе" на тему "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем" в частности обсуждалось, как преодолеть конфликт и реинтегрировать население Донбасса.

И вот что по этому поводу заявил полковник Алексей Ноздрачев.

"Вопрос реинтеграции - это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, можно", - сказал Ноздрачев.

Однако, по его словам, есть проблема с реинтеграцией ветеранов и праворадикалов.

"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку: праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства) к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - добавил полковник.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада продлила особый статус Донбасса и выяснила кто голосовал против, и в чем суть закона.