В США прошли успешные испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена американо-российским договором РСМД. Испытание ракеты прошло на авиабазе "Ванденберг" в Калифорнии.

Глава Пентагона США Марк Эспер опубликовал кадры старта на своей странице в Twitter. На кадрах виден момент запуска ракеты с земли и ее полет в небе.

"Сегодня Управление стратегических сил успешно протестировало прототип обычной баллистической ракеты наземного базирования. Поздравляем объединенную команду Gov-Industry за переход от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев", - написал Марк Эспер.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY