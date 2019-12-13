Вчера вечером, 12 декабря, Европейский совет одобрил политическое решение о продлении на 6 месяцев пакета экономических санкций против России, изначально принятых еще в июле 2014 года.

"Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Официальное оформление будет на следующей неделе", - сообщил в журналист "Свободной Европы" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Фото: twitter.com/rikardjozwiak

Политическое решение Евросовета было принято на основе официальной информации от канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макроном о ходе выполнения Минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "Нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.

С выполнением Минских соглашений в ЕС связывают снятие экономических санкций.

Согласно процедуре ЕС, в свою очередь Совет Евросоюза должен принять юридическое решение о продлении этих экономических ограничительных мер, которое вступит в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции против России включают в себя такие пункты:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.



Ранее "Страна" сообщала, что в Брюсселе ЕС и Украина обсудили крымские санкции против России.



Так же мы рассказывали, что Лавров хотел узнать у Трампа, готовы ли США снять санкции с РФ в обмен на "прогресс по Украине".