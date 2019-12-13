Вчера, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков провели экстренный брифинг на котором объявили о задержании подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета.

Комментируя задержание волонтеров ООС, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Аваков отметил, что "такие овцы есть в каждом стаде". Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"Все, что произошло, люди, которые получили обвинения, которые тоже были на войне, были волонтерами, - хотя кое-кто наживал там дома и машины на этом "бизнесе", как это ни грустно, - то такие овцы есть в каждом стаде", - сказал Аваков.

То факт, что среди волонтеров существуют подобные личности, вовсе не значит, что все остальные патриоты и волонтеры плохие, убежден Аваков. Он подчеркнул, что существует разница между настоящими патриотами и людьми со нарушенной психикой, которые, к примеру, могут предложить расстрелять Киев с установок "Град".

Задержанные по делу Шеремета - известные в волонтерской среде люди. Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster, он воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Его песню "Тихо прийшов, тихо пішов" называют неофициальным гимном спецназа. Яна Дугарь - военный медик. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета (позывной Лиса). Именно она, по заверению обвинения обсуждала возможность дестабилизации ситуации в стране, путем обстрела Киева из реактивной системы залпового огня "Град". В целом, полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета.

Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).