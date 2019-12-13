Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 12 декабря, в прямом эфире сделал ряд важных заявлений, среди которых прозвучало и обещание решить болезненную проблему обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Видео: ТСН

"Даже сейчас мы должны создавать условия, для тех, кто не может находиться (на Донбассе - Ред.). Это могут быть временные условия, социальные… Возможность найти нормальную работу, с нормальной зарплатой. У нас сейчас средняя зарплата за ноябрь, - и это ощущают люди на оккупированной территории, - это 10 600 грн, или 450 долларов. У нас уже разработана программа строительства (жилья - Ред.). У нас будет встреча со всеми мэрами и губернаторами, на которой будет поставлена им задача, чтобы строилась новая надвижимость для людей которые не смогли найти себе…(жилья - Ред.)", - заявил президент.

По его словам, программа будет создана не только для людей, которые выехали с оккупированной части Донбасса и Крыма, но и для ветеранов, и АТОшников.

"В течение месяца эта жилищная программа будет представлена мэрам и губернаторам", - добавил Зеленский.

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