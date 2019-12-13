Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не вмешивается в политику телеканалов и не влияла на снятие с эфира украинского сериала "Слуга народа". Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля сказал, что к решению телеканала ТНТ прекратить показ "Слуги народа", главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, власть не причастна.

"Эта тема не имеет отношения к администрации президента. Мы не имеем права вмешиваться в редакционную политику. Что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос", - заверил Песков.

Он добавил, что сериал вообще-то давно доступен на разных платформах.

А вопрос о том, правильным ли было решение ТНТ вырезать из первой серии шутку о Путине, Песков перенаправил в редакцию телеканала.

Песков также ответил, считает ли он, что на российском телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что о Путине запрещено шутить в эфире.

"На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный", - коротко сказал чиновник.

Ранее Песков говорил, что президент РФ не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа".

"Страна" публиковала фрагмент из сериала, который вырезали на ТНТ.