По результатам экзитполов внеочередных выборов в Великобритании, на которых решается судьба Brexit, консервативная партия получила собственное большинство в Палате общин, а лейбористы под водительством Джереми Корбина потерпели серьезное поражение.

Об этом информирует The Guardian.

Это означает, что Великобритания, наконец, выйдет из Европейского союза на основе соглашения, которое осенью заключил с Брюсселем Джонсон.

Conservatives: 368 - up 51

Labour: 191 - down 71

SNP: 55 - up 20

Liberal Democrats: 13 - up 1

Plaid Cymru: 3 - down 1

Greens: 1 - no change

Brexit party: 0

Others: 22 (18 of these will be Northern Ireland MPs)

Как комментирует телеграм-канал "Россия в глобальной политике", Борис Джонсон теперь имеет основания ликовать - он прошел через серию унижений и поражений в парламенте, подвергался уничтожающей критике и насмешкам, с пути не свернул и победил. Начинается новая история Великобритании.

Проблемы, конечно, не закончились. Впереди - тяжелейшие переговоры с ЕС об условиях сосуществования, вопрос о Шотландии и очень рискованная ирландская тема. Но, по крайней мере, наступает определенность. Общество в Соединенном Королевстве больше всего устало от того, что ситуация попросту зависла без перспектив. Теперь они появились. Осталось выяснить, какие.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон пообещал три новых вида рабочих виз в Великобританию.

Еще мы писали, что Джонсон намерен снизить уровень миграции в случае победы на выборах.