Brexit состоится. На выборах в Великобритании побеждают консерваторы Джонсона
По результатам экзитполов внеочередных выборов в Великобритании, на которых решается судьба Brexit, консервативная партия получила собственное большинство в Палате общин, а лейбористы под водительством Джереми Корбина потерпели серьезное поражение.
Об этом информирует The Guardian.
Это означает, что Великобритания, наконец, выйдет из Европейского союза на основе соглашения, которое осенью заключил с Брюсселем Джонсон.
- Conservatives: 368 - up 51
- Labour: 191 - down 71
- SNP: 55 - up 20
- Liberal Democrats: 13 - up 1
- Plaid Cymru: 3 - down 1
- Greens: 1 - no change
- Brexit party: 0
- Others: 22 (18 of these will be Northern Ireland MPs)
Как комментирует телеграм-канал "Россия в глобальной политике", Борис Джонсон теперь имеет основания ликовать - он прошел через серию унижений и поражений в парламенте, подвергался уничтожающей критике и насмешкам, с пути не свернул и победил. Начинается новая история Великобритании.
Проблемы, конечно, не закончились. Впереди - тяжелейшие переговоры с ЕС об условиях сосуществования, вопрос о Шотландии и очень рискованная ирландская тема. Но, по крайней мере, наступает определенность. Общество в Соединенном Королевстве больше всего устало от того, что ситуация попросту зависла без перспектив. Теперь они появились. Осталось выяснить, какие.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон пообещал три новых вида рабочих виз в Великобританию.
Еще мы писали, что Джонсон намерен снизить уровень миграции в случае победы на выборах.