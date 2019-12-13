На утреннем заседании, 12 декабря, Верховная Рада приняла Закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (проект № 0933). Такое решение поддержали в четверг 348 депутатов при 226 необходимых.

Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" дополнен новой статьей, устанавливающей особенности оформления паспортов, гражданам, проживающим в зоне АТО и осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и внутренним переселенцам.

Паспорта тем, кто проживает на неподконтрольных территориях, будут оформлять в Государственной миграционной службе по месту обращения на территории области.

Внутренние переселенцы могут обратиться в ГМС по фактическому месту жительства или пребывания.

Для внесения сведений о местожительстве в документы может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Закон вступит в силу со дня, следующего за опубликованием.

Напомним, ранее Рада изменила правила предоставления убежища бездомным в Украине.

Еще мы писали, что Рада приняла за основу проект закона о процедуре определения статуса лиц без гражданства.