Сегодня в Москве простились с Юрием Лужковым, который был мэром российской столицы в течение 18 лет, с 1992 по 2010 год. Родные градоначальника пояснили представителям прессы, почему гроб с телом был закрыт. Об этом сообщает РИА Новости.

Многие люди, пришедшие попрощаться с Лужковым в храм Христа Спасителя, обратили внимание на закрытый гроб. Как выяснилось, решение об этом связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым и энергичным человеком.

"Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком", - отметили представители семьи Лужковых.

Близкие у гроба бывшего мэра. Фото: Cтрана

Напомним, бывший мэр Москвы скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.

Как писала "Страна", причиной его смерти стала аллергическая реакция, которая внезапно развилась в ходе плановой операции в Мюнхене.