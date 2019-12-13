Американский конгресс официально признал факт геноцида армян в Османской империи. Отношения Турции и США продолжает страшно лихорадить.

Об этом сообщает AlJazeera.

"Сенат одобряет резолюцию, в которой убийства армян начала 20-го века называются "геноцидом", что Турция отвергает", - говорится в сообщении.

Турция, в свою очередь, осудила эту меру, заявив, что она не поможет улучшить отношения с США. Два союзника по НАТО уже находятся в ссоре по нескольким вопросам, включая покупку Анкарой российских систем противоракетной обороны и политику в отношении Сирии.

"Приняв мою резолюцию о Геноциде армян, Сенат наконец встал, чтобы подтвердить историю", - сказал сенатор-демократ Боб Менендес, который был одним из соавторов резолюции.

Напомним, ранее на фоне резкого ухудшения отношений между США и Турцией, Конгресс США предпринял очередной шаг, который только усугубил раскол между странами-союзниками по НАТО. Палата представителей приняла резолюцию, в которой признается и осуждается геноцид армян в Османской империи.