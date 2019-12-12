Президент Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на власть" признался, что предложил президенту России Владимиру Путину газовый компромисс на 10 лет.

"Мы об этом говорили, я вижу, что сейчас все настроены на то, чтобы подписать договор. Главный вопрос – это сроки подписания документов. Россия сначала предложила нам 1 год, мы предложили 10 лет. Потом нам предложили три года, и мы предложили компромисс… 10 лет. Думаю, мы подпишем договор о транзите, Украине очень нужны деньги. Это экономический вопрос", - сказал президент Украины.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о готовности Украины к "газовой войне" с Россией.

Еще отметим, что экс-замминистра Елена Зеркаль не нашла "зрады" в обсуждении газового вопроса Украины и России на "Нормандском саммите".