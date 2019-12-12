Президент Украины Владимир Зеленский в эфире политического ток-шоу канала "1+1" "Право на власть" рассказал, какое впечатление на нормандском саммите в Париже на него произвел глава Кремля Владимир Путин.

По словам Зеленского, российский лидер - сложная личность.

"Мы течении восьми часов смотрели друг в другу в глаза. Я чувствовал поддержку со стороны госпожи Меркель и господина Макрона. То, что я увидел и понял - это непростой, сложный человек. Я все не скажу, это будет моя стратегия на другую встречу, но я точно понял, что у нас начался диалог", - констатировал президент.

Он не уверен, что сближение будет происходить быстро, однако уверен: главное, что диалог начался.

Затем Зеленский рассказал, что подал Путину руку.

"У нас сильная позиция. Да, я подал ему руку. А как можно без этого начать диалог, решать какой-либо вопрос? Когда у меня был первый звонок к президенту Российской Федерации, у нас была первая задача вернуть наших моряков. И такой вопрос был: "А ты будешь с ним здороваться?" А как по-другому? Я должен просто позвонить ему и сказать: "Эй, возвращай моряков?" Если нам вернут нашу землю, я могу и 10 раз, и сто раз пожать ему руку. Я готов на это ради результатов", - заявил Зеленский.

Видео: YouTube/ ТСН

Ранее "Страна" писала, что в СМИ прошла информация, будто украинский президент дал интервью каналу "Россия 1". Однако в эфире ток-шоу Зеленский опроверг ее.