Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Сейчас есть потребность, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. А таких людей очень много. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Сейчас мы придумали очень интересную стратегию с повышением пенсий по возрасту. Сначала мы поднимем сильно, от 400 до 1100 грн пенсионерам, которым 80+", сказал Владимир Зеленский.

"Таких людей очень много, мы на них выделим 13 млрд грн в 2020 году", - заявил президент Украины, сказав, что потом будут повышены пенсии людям старше 75 лет, а потом и старше 70 лет.

Ранее "Страна" информировала, что в Пенсионном фонде пообещали, что с Нового года начнут обслуживать пенсионеров через мобильное приложение.

Также мы писали, что закон о возобновлении выплат пенсий жителям Донбасса хотят принять уже до конца января 2020 года.