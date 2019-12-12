Президент Украины Владимир Зеленский в эфире политического ток-шоу канала "1+1" "Право на власть" опроверг информацию о том, что давал интервью российскому телеканалу.

Когда ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук завела разговор об интервью, Зеленский рассказал, что произошло на самом деле.

"Я прочитал это. Я не давал интервью телеканалу "Россия". Честно говоря, там в коридоре... У нас пресс-подход был на улице, возле отеля... Это было в Париже после нормандской встречи, в час тридцать ночи. Журналистка была, девушка. Она что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре. Вот такое интервью. Там было очень много журналистов из разных стран", - пояснил президент.

Видео: YouTube/ ТСН

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пригласил в Киев журналистов Russia Today и РИА Новости.

Мы также сообщали, что президент написал авторскую колонку в украинский журнал.