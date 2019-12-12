Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос с замороженным строительством компании "Укрбуд", чье руководство находится под следствием, решен.

По его словам, эти обязательства взял на себя Киевгорстрой. Такое заявление Зеленский сделал в эфире ток-шоу "Право на власть" по "1+1".

"Мы хотим успокоить всех пострадавших инвесторов. На сегодня на вечер этот вопрос решен. Все будет достроено - эти обязательства взял на себя Киевгорстрой", - заявил президент.

"Страна" недавно взяла интервью у нового акционера "Укрбуда" Дмитрия Федотенкова.

Напомним, ранее министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд".

Отвечая на вопрос, что Кабмин намерен сделать для защиты вкладчиков строительной компании, Милованов ответил, что могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы.

Как мы рассказывали ранее, новый владелец "Укрбуда", говоря о ситуации вокруг компании и обвинения Микитася, заявил, что у компании резко закончились деньги.