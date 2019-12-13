Уполномоченная по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что за публичные выступления на русском языке депутатов и чиновников будут штрафовать. Ее слова процитировало агентство УНН.

У Монаховой поинтересовались, намерена ли она добиваться наказания должностных лиц за выступления на русском. Языковой омбудсмен ответила утвердительно, пояснив что такие выступления нарушают языковой закон.

"У нас все чиновники, судьи, все учителя... законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия - это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой. Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться", - пообещала чиновница.

Затем она рассказала о системе штрафов.

"Мы будем мониторить выполнение языкового закона и сами будем делать им замечания. После первого замечания, если нарушения продолжаются, будет система штрафов. Максимум сегодня - это 11600 гривен", - сказала Монахова.

Она сообщила, что жалобы на нарушения закона о государственном языке можно будет подавать как в электронном, так и в бумажном виде. Для приема жалоб на портале языкового омбудсмена создадут специальный раздел со стандартной электронной формой. Для той же цели будут созданы страницы в социальных сетях. Монахова пообещала, что электронная система подачи жалоб на нарушение закона о госязыке заработает в течение полугода.

"И в бумажном варианте можно будет послать письмо, мы отвечаем на все запросы в сроки, установленные законом", - добавила мовный омбудсмен.

Ранее "Страна" приводила планы Монаховой по украинизации Донбасса. Также мы цитировали ее пояснения, как будут штрафовать работников сферы услуг за неиспользование украинского языка.