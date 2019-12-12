Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал Минские соглашения, подписанные Украиной еще при предыдущем президенте.

"Я думаю, что за Порошенко много разных грехов, связанных и с ним, и его окружением. Я бы никогда не подписал такие условия и соглашения. Но я не знаю - я там не был - при каких условиях подписывался именно этот вариант Минска. Поэтому мне очень сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И я говорю "я бы никогда не подписал", но наверное в такой ситуации никогда не говори никогда", - рассказал президент в эфире программы "Право на власть".

Ранее сообщалось, что по словам советника президента Андрея Ермака, минские соглашения требуют уточнений.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские договоренности не подлежат пересмотру.