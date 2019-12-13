Космический корабль Space X Dragon компании Илона Маска доставит на борт Международной космической станции образцы конопли. Об этом сообщает издание The Sun.

Запуск планируется на март 2020 года. Доставку конопли в космос инициировала агротехнологическая компания Front Range Biosciences.

Растение на МКС планируют использовать только в научных целях. С помощью каннабиса исследователи хотят проверить теорию о мутации земной флоры в космосе.

Отправляемые фирмой в космос растения будут иметь низкое содержание тетрагидроканнабинола - химического соединения, из-за которого и возникает наркотическое опьянение. Культуры будут оставаться в инкубаторе станции в течение 30 дней. После чего их отправят на Землю.

После прибытия материала сотрудники Front Range Biosciences изучат, как космическое излучение и микрогравитация повлияли на экспрессию генов конопли.

Год назад "Страна" писала, что Маск покурил марихуану в эфире развлекательного шоу, после чего акции Tesla подешевели на 4%.

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