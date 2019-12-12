В четверг, 12 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон относительно предоставления убежища бездомным лицам (проект № 0932).

Соответствующее решение поддержали 343 депутата, информирует Юрлига.

Документом вносятся изменения в Закон "О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине".

В соответствии с принятым Законом бездомные и иные лица, не имеющие постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения, заведения социального обслуживания и социальной защиты, созданных в соответствии с Законом "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей" (сейчас - созданных органами местного самоуправления).

Законотворцы указывают, что действующая норма делает невозможным для общественных организаций создание подобных заведений и делает легитимными лишь коммунальные заведения, что создает угрозу уменьшения социальных инвестиций со стороны негосударственных организаций в социальную сферу. Эта норма также противоречит ст. 1 Закона "О социальных услугах" в который указано, что социальные услуги предоставляют предприятия, учреждения, организации и заведения независимо от формы собственности и ведения хозяйства, физические лица - предприниматели.

Подача заявления о регистрации, снятии с регистрации местожительства таких лиц в порядке и сроках, установленных данным Законом, возлагается на соответствующее специализированное социальное учреждение, заведение социального обслуживания и социальной защиты, где указанным лицам оказываются социальные услуги в соответствии с Законом "О социальных услугах" (сейчас - где проживают указанные лица).

Как указано в пояснительной записке, это изменение отменяет дискриминационную норму относительно привязки регистрации в Центре учета для бездомных лиц к получению лишь социальной услуги "предоставление убежища" и обеспечивает предпосылки для расширения перечня соцуслуг, а именно к регистрации с дальнейшей возможностью трудоустройства и попадания в систему социальной защиты (пенсия, медицинское обслуживание, участие в выборах и тому подобное).

Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее "Страна" информировала, что Раде предложили упростить процедуру прописки и сделать ее доступной онлайн.

Еще отметим, что в прошлом году Минэкономики предлагало отказаться от штампа о прописке в паспорте.