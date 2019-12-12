США и Китай достигли договорённости об условиях заключения первой фазы торговой сделки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что теперь договорённости должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом. Американские переговорщики намерены в течение дня встретиться с главой Белого дома.

Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится "очень близко" к заключению большой сделки с Пекином.

При этом в ноябре Трамп сказал, что торговая сделка между Соединёнными Штатами и КНР не может быть заключена на равных условиях.

Напомним, что заявления Трампа о торговле с КНР ускорили рост мировых цен на нефть.

Также мы писали, что Пекин ждет, что США отложат введение пошлин на китайского товары, но Штаты пока тянут время.