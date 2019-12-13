В Ливии командующий армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий бОльшую часть территории государства, объявил о начале решающего наступления на столицу - Триполи.

Он заявил о продвижении в центр Триполи для ее освобождения. Он призвал отряды премьера Сараджа (ПНС), воюющих против ЛНА, оставаться в своих домах. В обмен он гарантировал им безопасность. Об этом сообщает МК.RU.

После разрушения в Ливии Джамахирии, а также свержения и убийства ее лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе операции НАТО это африканское государство оказалось раздроблено и вошло в череду междоусобных войн. Основная борьба за власть идет между парламентом и ЛНА Халифы Хафтара (ОАЭ, Египет) с одной стороны и правительством Сараджа, поддерживаемого Турцией и Европейским Союзом.

Как сообщала "Страна", в августе 2019 в Ливии в аэропорту атакой дронов полностью уничтожили самолет ИЛ-76ТД авиакомпании Скайавиатранс (Украина).

Напомним, что в Киев вернулся моряк, которого удерживали в Ливии с 2017 года и обвиняли в правонарушении.