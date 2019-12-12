Украинские военные готовы интегрироваться с российскими военными из "ЛДНР" и вооруженными отрядами сепаратистов Донбасса, а вот с праворадикальными организациями найти общий язык будет сложнее. Об этом заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев.

Его слова прозвучали во время круглого стола в "Укринформе" на тему "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем".Кроме прочих вопросов, там обсуждалось, как преодолеть конфликт и реинтегрировать население Донбасса.

"Вопрос реинтеграции - это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, можно", - сказал Ноздрачев.

Однако, по его словам, есть проблема с реинтеграцией ветеранов и праворадикалов.

"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку: праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства) к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - добавил полковник.

Видео: YouTube/ InfoResist - ИнфоРезист

По убеждению военного, можно удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, "если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества (речь о ветеранах - Ред.)".

"Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать", - развил он свою мысль.

Также Ноздрачев признал, что об украинском радикализме говорят на Западе, но не в Украине. Он привел в пример позицию США по отношению к полку Нацгвардии "Азов": Конгресс хотел приравнять формирование к террористическим организациям.

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