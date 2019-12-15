Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект №2133 о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности. Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента.

За проект, который предлагает запретить коллекторам запугивать и дезинформировать должников, угрожать им и предоставлять неправдивые данные о размере задолженности, проголосовали 309 народных депутатов.

Законопроект также запрещает использовать вульгарную или нецензурную лексику, задевающие личную честь и достоинство должника фразы, применение силы. Документ предусматривает и запрет коллекторам скрывать номера телефонов и сообщать о задолженности третьим лицам.

За нарушение порядка коллекторской деятельности законопроект вводит административный штраф: от 5 до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (это 85-170 тысяч грн) за нарушения при урегулировании просроченной задолженности по жилищно-коммунальным услугам; от 20 до 50 тысяч НМДГ (340-850 тысяч грн) за нарушения, связанные с получением дохода в особо крупных размерах (то есть если доход минимум в тысячу раз превысил НМДГ).

Ранее "Страна" сообщала о продлении Радой закона об особом статусе Донбасса.

Мы также писали, что парламент вряд ли примет до нового года законопроект о рынке земли.