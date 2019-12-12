На контрольном стационарном пункте полиции автодороги Киев-Одесса возле города Белая Церковь 30-летняя женщина напала на патрульного полицейского. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Как уточняют правоохранители, инцидент произошел во время, когда они остановили автомобиль, который двигался по трассе с одной включенной фарой. Полицейские проверили документы у водителя, который сразу устранил техническую неисправность и сел за руль, чтобы ехать дальше.

Однако в это время из машины вышел пассажир с явными признаками опьянения, и начал дерзко выяснять у патрульных причину остановки. При этом он вышел на середину проезжей части.

"Чтобы уберечь мужчину от трагических последствий, правоохранители пытались его оттащить от трассы. Именно тогда на защиту своего родственника вышла из машины молодая женщина. Она неожиданно изо всех сил нанесла ногой удар в голову одному из патрульных полицейских", - говорится в сообщении правоохранителей.

После этого 30-летнюю жительницу Одесской области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Установлено, что содержание алкоголя в ее крови составлял 1 промилле.

Пострадавшему полицейскому врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга. По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Женщине, которая сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

А ее родственник отделался штрафом. Работники полиции составили в отношении него три административных протокола за нарушение ПДД пешеходами, за появление в общественном местах в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

Фото: kv.npu.gov.ua

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