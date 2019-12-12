Заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что версия о роли России в убийстве Павла Шеремета не отброшена следствием. Об этом он сказал в конце брифинга, созванного по поводу задержания подозреваемых в убийстве журналиста.

Один из журналистов спросил у участников брифинга, рассматривают ли в полицию версию о "руке Кремля".

"Вам показали основные версии. Есть еще ряд подверсий, с которыми мы сейчас работаем. Обязательно, если будет дополнительная информация, мы вам ее сообщим", - сказал начальник следствия Коваль.

Его слова дополнил глава МВД Арсен Аваков.

"Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (российским политиком Борисом Немцовым, убитым 27 февраля 2015 года в Москве – Ред.), Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, это тоже рассматривается", - заявил Аваков.

Видео: YouTube.com/ Радіо Свобода

Напомним, "Страна" отслеживала события вокруг сегодняшнего задержания подозреваемых по делу Шеремета.

Мы также приводили реакцию на них "Украинской правды", где работал Шеремет.