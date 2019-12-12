Президент США Дональд Трамп репостнул твит конгрессмена-республиканца Кена Бака, в котором тот объясняет, почему американский лидер задерживал помощь Украине.

"Президент поставил Америку на первое место, убедившись, что доллары американских налогоплательщиков не финансируют украинскую коррупцию. Украинцы не знали, что помощь задерживается. Здесь нет преступления. Демократы в отчаянии и будут использовать любую причину, чтобы привлечь к ответственности Трама", - говорится в сообщении конгрессмена.

Фото: twitter.com

Напомним, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон должен Украине менее $10 млн из общего объема военной помощи, которую правительство утвердило ранее.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп удивился в Twitter, почему Евросоюз перестал помогать Украине.

Также мы сообщали, что Трамп назвал Украину "каким-то местом", откуда вернулся адвокат Джулиани.