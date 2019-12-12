Участница АТО Елена Самбул, более известная как Маруся Зверобой, заявила, что если подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), будут судить, она выступит в ее защиту. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решительным заявлением Зверобой в эфире "5 канала" прокомментировала обнародованную Нацполицией аудиозапись, на которой "Лиса" обсуждает покушение на саму Зверобой или похищение ее детей.

"Пусть разбираются адвокаты, полиция… Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство - она такое", - сказала Самбул.

Она добавила, что не верит в доказательствам и экспертизам, которые были представлены на брифинге по поводу дела Шеремета, где прозвучало, что одна из подозреваемых Юлия Кузьменко, aka Лиса, недавно вела по телефону разговоры о том, что им нужна "сакральная жертва" и в числе возможных жертв была названа как раз Маруся Зверобой или ее дети, которых планировалось похитить.

"Путем избрания сакральной жертвы из круга известных и популярных в обществе людей, а именно - женщин, что должно всколыхнуть общество. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую, известную волонтерку и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву", - сказал начальник уголовной полиции Евгений Коваль.

"Я только "Пуму" (Инну Грищенко – Ред.) узнала. Знаю ее с 2014 года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она лидер. Гаркнула на мужчину, и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер - это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это лепят. После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", - заявила Зверобой.

Ранее "Страна" писала, что свидетель по делу Шеремета по кличке Пистолет застрелился из ружья после вручения повестки.

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