США дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Об этом пишет "Зеркало недели", со ссылкой на источники.

Уточняется, что в настоящее время Владимир Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН.

"Ожидается, что новым главой представительства Украины при ООН станет нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации", - пишет издание.

Владимир Ельченко. Фото: liga.net

Напомним, 19 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству. Должность посла Украины в США Чалый занимал с 10 июля 2015 года

Ранее "Страна" писала о том, что экс-посол Украины в США заявил, что публикация разговора с Трампом уберегла Зеленского от еще больших проблем.

Также мы сообщали, что Россия зеркально выслала из страны двух немецких дипломатов.