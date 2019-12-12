Один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, проходивший в качестве свидетеля, застрелился после вручения повестки на допрос. Об этом стало известно во время сегодняшнего брифинга с участием главы МВД, президента Украины и главы Нацполиции.

Речь идет о некоем гражданине В с позывным "Пистолет". После вызова в полицию он исчез. Впоследствии выяснилось, что свидетель совершил самоубийство.

"Гражданин В, псевдоним "Пистолет", совершает самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья. Затем происходит значительное оживление разговоров в определенном кругу лиц. В частности, в определенных разговорах с мужем Владиславом (позывной "Буча" - Ред.) Инна Грищенко ("Пума" - Ред.) расценивает факт гибели "Пистолета" как благоприятный для них", - сказал на брифинге заместитель председателя Нацполиции – начальник уголовной полиции Евгений Коваль.

Видео: YouTube.com/ Радіо Свобода

В телефонной беседе с "Бучем" "Пума" называла самоубийцу Ваней и говорила, что его смерть им на руку.

"Буду очень прагматичной: это тебе в плюс. Теперь будем вертеть, как хотим", - сказала она.

"Пистолет" заинтересовал следствие благодаря другому преступлению - сорвавшемуся покушению в Косове Ивано-Франковской области летом 2018 года. Согласно выводам экспертизы, тогда было использовано самодельное взрывное устройство почти идентичное тому, с помощью которого взорвали машину с Шереметом.

Подозреваемыми в совершении неудачного покушения были Владислав и Инна Грищенко. Именно "Пистолет" возил Грищенко из Киева в Косов. В ходе молекулярной экспертизы были обнаружены следы ДНК этих лиц на взрывном устройстве.

Ранее "Страна" приводила комментарий "Украинской правды" на версию следствия по поводу мотивов убийц сотрудника этого издания.

Мы также публиковали реакцию матери Шеремета на новый поворот в расследовании его убийства.